Cobertura do Grupo A TARDE terá transmissão ao vivo do São João

Festejos juninos da capital baiana acontecerão no Parque de Exposições, Pelourinho, Paripe e Periperi - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

A mega cobertura preparada pelo Grupo A TARDE para o São João contará com mais novidades para a edição de 2024, uma delas é a transmissão ao vivo das apresentações no Parque de Exposições e no Pelourinho, em Salvador. Os leitores poderão assistir aos shows em ambos os lugares, simultaneamente, através do Portal e do Youtube, no canal A TARDE Play.

Outra novidade é o mochilink, a união entre as tradicionais mochilas com os modernos sistemas de transmissão de links, para garantir mais velocidade na cobertura e um acesso completo por dentro de tudo o que acontece durante o período junino.

É o convite para uma cobertura histórica, um passeio por celebrações na capital baiana - Parque de Exposições, Pelourinho, Paripe e Periperi - e por outras 12 cidades.

Além disso, o Grupo A TARDE também promoverá ações promocionais com sorteios de brindes nos três locais de eventos da capital baiana, além da distribuição de guias do São João 2024.



Rádio, portais e impressos do A TARDE e Massa!, reunirão mais de 100 profissionais do grupo, responsáveis por proporcionar toda a imersão em shows, danças, brincadeiras, nas histórias de diferentes personagens, nas mesas cheias de delícias típicas de dar água na boca.

São João é aqui!

A cobertura especial do Grupo A TARDE começou na última semana, in loco, onde os primeiros três dias da programação oficial do São João do Parque de Exposições começou, entre 13 e 15 de junho.

Nos três primeiros dias de festas juninas, o Parque de Exposições recebeu mais de 65 mil pessoas, que foram curtir as atrações programadas para as três noites.

Estão previstas mais de 100 atrações durante as festas na 'capitá', com uma grade recheada de nomes da música nordestina e brasileira, a exemplo de Maiara e Maraísa, Geraldo Azevedo, Luan Santana, Calcinha Preta, Leo Santana, Matheus e Kauan, Adelmário Coelho, João Gomes, Del Feliz, Simone Mendes, Dorgival Dantas, Daniela Mercury.



Para além das atrações musicais, o Grupo A TARDE tem se preparado há mais de um mês. Muitos materiais já foram produzidos com foco na gastronomia, nas dicas de looks para arrasar na festa, na importância do período para os pequenos e médios negócios.

O São João também tem outras nuances indispensáveis: o esquema de segurança, transporte, saúde, alimentação, filas, informações sobre como chegar nos locais dos festejos. E por aqui está tudo pronto para quem quiser conferir cada detalhe das comemorações.