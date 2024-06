Parque recebeu mais de 65 mil pessoas nos três primeiros dias de festa

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os três dias de festejos de Santo Antônio, celebrados de quinta-feira (13) até a madrugada deste domingo (16), no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador receberam mais de 65 mil pessoas. Contagem de público foi realizada pela Secretaria da Segurança Pública, através do Sistema de Reconhecimento Facial.

Na prática, o rosto de cada pessoa que passou pelo Portal de Abordagem foi contabilizado, descartando repetição. A tecnologia computou 65.285 mil pessoas.



A noite de sábado do São João da Bahia 2024 recebeu 23.418 mil pessoas. A ferramenta contou, nas primeira e segunda noites, 23.297 mil e 18.570 mil pessoas, respectivamente.

“As Forças da Segurança Pública, com o suporte da tecnologia, garantiram três dias de festa sem crime grave e com baixas ocorrências. Seguiremos trabalhando com o monitoramento para que as pessoas curtam de boa e na paz ”, detalhou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.