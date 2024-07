PM prende dois criminosos após reconhecimento facial em Jequié

A tecnologia a serviço da SSP-BA - Foto: Divulgação | SSP-BA

As câmeras inteligentes, tecnologia usada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ajudaram na captura de dois traficantes neste domingo, 23, durante os festejos juninos em Jequié, no sudoeste do estado.

As prisões aconteceram em pontos monitorados por equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar. A primeira foi realizada durante a madrugada, enquanto a outra, horas mais tarde. Os criminosos foram encaminhados para a 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior.

Até o momento, a tecnologia auxiliou na prisão de seis criminosos em áreas onde estão sendo realizados os festejos de São João na Bahia.