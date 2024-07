PM usará ônibus de videomonitoramento em São João no interior da Bahia

Festa vai acontecer entre os dias 22 e 25 de junho - Foto: Divulgação

O São João de Esplanada, a cerca de 170 km de Salvador, vai contar com um reforço na segurança. A Polícia Militar (PM) estará presente durante todos os dias do evento, com o apoio de um ônibus de videomonitoramento. A festa vai acontecer entre os dias 22 e 25 de junho, na Praça de Eventos.

O veículo, equipado com câmeras de monitoramento e tecnologia de última geração, vai auxiliar na identificação de possíveis ameaças.

As câmeras de alta resolução do ônibus capturam imagens nítidas e em tempo real, tanto dentro quanto fora do veículo. Isso permite a identificação de indivíduos suspeitos e a tomada de medidas pelas autoridades.

Além do sistema de videomonitoramento, Esplanada contará com um efetivo policial composto por Patrulhas de Eventos Especiais; Radiopatrulhamento; e Motopatrulhamento.

Com o tema “Luiz Gonzaga: O Rei do Baião”, o São João de Esplanada vai homenagear Luiz Gonzaga.