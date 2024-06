Polícia Técnica mobiliza equipes para atender no São João da Bahia

Ao todo, serão disponibilizados 525 profissionais entre Peritos Criminais, Médico-Legistas, Odonto-Legais, Técnicos e servidores administrativos - Foto: Divulgação

Com o objetivo de garantir o pronto atendimento em caso de ocorrências durante os festejos juninos, a Polícia Técnica da Bahia mobiliza equipes na capital e no interior do Estado. Ao todo, serão disponibilizados 525 profissionais entre Peritos Criminais, Médico-Legistas, Odonto-Legais, Técnicos e servidores administrativos.

A realização dos exames de lesões corporais leves, constatações de drogas de abuso (Cocaína e maconha), confirmação da identificação de periciandos que estejam sem documentação, além de uma equipe de pronta resposta para atendimento às perícias de crime e acidentes, nos postos da Polícia Técnica, nos locais das festas, diminuirão o tempo de resposta às possíveis demandas.

“Nós estamos preparados para atender a população com mais celeridade e garantir o imediato envio dos laudos de lesões corporais e análise de drogas”, explicou Ana Cecília Bandeira, Diretora-Geral da Polícia Técnica.

Em Salvador, as equipes atuarão no Parque de Exposições nos períodos de 13 à 15 e 21 à 24 de Junho, além de 28 de junho à 02 de julho; em Paripe, próximo a Praça João Martins, entre os dia 22 e 24 de junho.

No interior do Estado serão reforçadas equipes em 9 municípios: Irecê, Jequié e Senhor do Bonfim terão postos nos locais das festas, Santo Antônio de Jesus e Barreiras terão suporte das Unidades Móveis de Perícia, Feira de Santana, Itapetinga, Santa Maria da Vitória e Serrinha atenderão nas próprias Coordenadorias.

Todas as demais solicitações serão atendidas nos plantões ordinários nas sedes.