Praças são alternativas para quem evita ladeira do Pelô no São João

Ainda que atrações de peso como Estakazero, Armandinho e Geraldo Azevedo sejam as que mais aglomerem o público no São João do Pelourinho na noite deste sábado, 24, atrações não faltam em praças e largos do Centro Histórico de Salvador, além de grupos que passam pelas ruas animando a galera.

Largo Pedro Arcanjo, Largo Quincas Berro d’Água, Largo Tereza Batista e o Terreiro de Jesus são alguns dos locais escolhidos por quem prefere um outro tipo de proposta. "Eu gosto muito dessa praça aqui, desde o Carnaval. É mais tranquilo. Prefiro as praças, em especial essa daqui", disse ao Portal A TARDE a soteropolitana Mara Lucia Soares sobre o Largo Pedro Archanjo.

Também adepto do São João de praças, Manuel Pinheiro, que estava no Largo Thereza Batista quando foi entrevistado pelo Portal A TARDE, avaliou as atrações como nota 9. "Ainda assim, preferia que só tocasse forró", disse. Cadeirante, Manuel afirma que a acessibilidade precisa melhorar em todo o Centro Histórico e enxerga o Terreiro de Jesus como o melhor local para PCDs acompanharem shows. "Essa praça [Thereza Batista] é complicada. Como cadeirante, tenho dificuldade. No Terreiro de Jesus é nota dez", afirmou.

Outro atrativo para quem curte o São João do Pelourinho mais distante da ladeira do largo principal são os grupos que arrastam o público pelas ruas do Centro Histórico, a exemplo do Samba Tororó.

null Lucas Franco | Ag. A TARDE