Prefeitura de S. A. de Jesus proíbe venda de bebidas em vidro no SJ | A TARDE

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus anunciou através do Decreto 202 de 24 de maio de 2024, a proibição da venda, entrada, circulação e consumo de bebidas em recipientes de vidro durante as festas privadas e públicas, pré e durante o São João. O decreto estabelece que entre os dias 27 de maio e 30 de junho de 2024, tanto em eventos públicos quanto privados no município, será obrigatório o consumo de alimentos utilizando utensílios descartáveis, tais como pratos, facas, garfos e similares.

Em nota, a prefeitura de Santo Antônio de Jesus enfatiza seu compromisso contínuo em proporcionar festejos juninos à altura da Capital do Recôncavo, sempre priorizando o bem-estar e a segurança de todos os cidadãos de Santo Antônio de Jesus.

O São João oficial de Santo Antônio começa no dia de19 de junho e vai até o dia 24. A cidade vai contar com bandas como Maiara e Maraisa, Xand Acião, Calcinha Preta e outros.

