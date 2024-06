Prefeitura de Santo Amaro cancela São João na cidade; entenda motivo | A TARDE

Santo Amaro não terá festa de São João neste ano. O anúncio foi feito pela gestão municipal, nesta quarta-feira, 6, através das redes sociais, após alegação de que a cidade estaria passando por 'estado de emergência'.

De acordo com o comunicado, a prefeitura preferiu priorizar a reconstrução, recuperação e reparação das áreas e bens públicos afetados, além de garantir o equilíbrio das contas públicas.

A nota informa ainda que a decisão foi embasada em nota técnica conjunta publicada este ano por membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE); Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e do Ministério Público Estadual (MPE).

"Há também consonância com as orientações emitidas pela Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral e Secretaria Municipal da Fazenda a respeito das obrigações fiscais, econômica e orçamentária do Município, em último ano de Gestão, cumprindo, assim, o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal", completou o comunicado.

