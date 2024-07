PRF realiza operação São João nas estradas baianas; saiba detalhes

- Foto: Divulgação PRF

Quem resolver pegar a estrada rumo ao interior da Bahia para curtir os festejos juninos deve redobrar a atenção às regras de segurança do trânsito. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, hoje, a operação São João 2024, que intensificará até o dia 25, as ações de fiscalização nas rodovias que registram maior fluxo de veículos durante esse período.

Na Bahia, as BRs-324, 116, 101 e 242 são algumas das que receberão atenção mais severa, como explicou o PRF Fábio Rocha.

"Esperamos um aumento de aproximadamente 30% nesse período junino, comparado aos dias comuns. Para a BR-324, esse crescimento deve ser de 40% porque quem está em Salvador e vai para o interior, passa por ela. Por causa disso vamos redobrar as ações na 324, assim como na BR-116, que liga Feira de Santana a cidades do norte do estado, na 101 e na 242, que também são rodovias de acesso a municípios como Cruz das Almas, Santo Antônio e região da Chapada, locais que atraem muitas pessoas", disse em entrevista ao Portal MASSA.

Por ser uma festa que tem o licor como bebida típica, a PRF chama a atenção dos condutores para que fiquem longe do álcool durante o trânsito. "O consumo de bebida alcoólica fica mais recorrente no São João, mas é importante lembrar que essa é uma das três infrações que mais causam acidentes nas estradas, assim como as ultrapassagens indevidas e o excesso de velocidade”, lembrou Fábio.

Rodovias 526 e 324

A expectativa é que o trânsito comece a ficar intenso a partir de amanhã. Segundo a concessionária Bahia Norte, até a segunda-feira (24), estima-se que cerca de 300 mil veículos passem pelas rodovias BR-526 (Cia-Aeroporto) e a BR-324. “O fluxo fica mais intenso na tarde da sexta-feira (21), e durante todo o dia no sábado (22) e domingo (23), nos dois sentidos, principalmente nas Cia-Aeroporto, Via Parafuso e Pojuca”, alertou a Fábio Guimarães, gerente de Operações da Monte Rodovias. Em casos de ocorrência nas rotas da BA-093, a Bahia Norte pode ser acionada no 0800 600 0093.