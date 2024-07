PRF visa garantir segurança viária durante operação São Pedro

Operação visa reduzir o número de sinistros - Foto: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai fazer uma operação especial nas rodovias baianas, como parte das ações em meio aos Festejos Juninos, que iniciou no dia 3 de junho e será concluída no dia 7 de julho. As atividades visam acompanhar a movimentação durante o São Pedro.



A operação visa reduzir o número de sinistros, especialmente os graves e com óbitos, nas rodovias federais.

O foco da PRF é sempre garantir a segurança viária e a mobilidade nas rodovias federais, e a Operação São Pedro seguirá essa mesma linha. Após analisar os dados do período de São João, as ações são replanejadas para abordar os comportamentos que mais contribuem para os acidentes, como o uso do celular ao volante, falta do cinto de segurança, excesso de velocidade, mistura de álcool e direção e ultrapassagens proibidas.