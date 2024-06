Primeiro Arraiá do Boteco da TeTê acontece no Rio Vermelho | A TARDE

O clima de São João já toma conta de Salvador com novidades. No próximo sábado, dia 15 de junho, das 20h às 2h, acontece a primeira edição do ‘Arraiá da TeTê’, no Boteco da TeTê, com um esquenta de pré-São João. No palco, a animação fica por conta de Júlio e Jonathan e Zay Rios.

No entanto, antes, no sábado, dia 8 de junho, acontece o Ensaio de Arraiá da TeTê, no mesmo local, das 20h às 2h. Neste dia quem anima a festa com forró e sertanejo é a dupla Júlio e Jonathan.

Nos dias de festa, o cardápio é assinado pela chef Tereza Paim, regado a doses de licores nos sabores jenipapo, amendoim, passas e coco.





Serviço O quê: Ensaio da TeTê

Onde: Boteco da TeTê, Rua Borges dos Reis, 103, Rio Vermelho Quando: 8 de junho (sábado), das 20h às 2h Atracão: Júlio e Jhonatan Vendas: Boteco da TeTê Informações: (71) - 99610-7734 O quê: Arraiá da TeTê Onde: Boteco da TeTê, Rua Borges dos Reis, 103, Rio Vermelho Quando: 15 de junho, sábado, das 20h às 2h Atracões: Júlio e Jhonatan e Zay Rios Vendas: Boteco da TeTê Informações: (71) - 99610-7734

