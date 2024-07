Quadrilhas Juninas dão um show à parte no São João da Bahia 2024

Elas não apenas encantam com suas coreografias e trajes coloridos, mas também são um elo vivo com as raízes folclóricas - Foto: Sangue Novo Produtora Digital

A quadrilha, dança tradicional dos festejos juninos, é parte essencial de uma das festas mais celebradas no Nordeste, o São João. Elas não apenas encantam com suas coreografias e trajes coloridos, mas também são um elo vivo com nossas raízes folclóricas e desempenham um papel fundamental na preservação da cultura popular. E no São João da Bahia, no Parque de Exposições, não poderia ser diferente! As quadrilhas também foram um destaque nestes últimos dias - e seguirão sendo até o final da festa.

Nesta sexta, dia 28 de junho, tem Guerreiros do Cangaço, Mandacarú, Beija-Flôr e Fole Danado. No sábado, 29, dia de São Pedro, se apresentam Império do Forró, CEAF e Capelinha. As quadrilhas Danc'art, Fogueira Santa e Imperatriz serão atrações do domingo (30). Na segunda (01), tem Caipiras da Mata, Forró ABC e Pinga ne Mim. Para fechar com chave de ouro, na terça, dia 02, se apresentam Asa Branca, Zabumba de Ouro e Zabumba Dourada.

A apresentação das quadrilhas tem proporcionado um grande espetáculo ao público presente, que se encanta com a valorização da cultura nordestina, cheia de luzes, cores, magia e descontração.

Na semana passada se apresentaram no evento, ao todo, 11 quadrilhas: Germe da Era, Forró do Luar e Balão Junino, na sexta, dia 21 de junho; Poeira do sertão, Dona Fé e Mistura Nordestina, no sábado (22); Esfarrapado, Tia Dulce e Girassol Valença, domingo (23); e Rosas do Luar e Venho Tonho, no dia de São João, segunda, 24.

Vale lembrar que as quadrilhas foram oficialmente reconhecidas como patrimônio cultural nacional, após a sanção da Lei Nº 14.901/2024, nesta última segunda (24).

O São João da Bahia no Parque de Exposições é uma realização do Governo do Estado por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado (Sufotur), com patrocínio da Pixbet e Itaipava.