“Que volte melhor ainda”, diz Lincoln Senna sobre o Salvador Fest

O evento já realizou 16 edições e em 2024 completaria 17 anos - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Lincoln Senna, uma das atrações do São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, comentou o cancelamento da edição de 2024 do Salvador Fest. Durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 28, o cantor afirmou esperar que a festa “volte melhor ainda”.

“Eu acredito que, pela potência que é o Salvador Fest, com certeza está dando uma pausa para voltar todo reconfigurado. Acho que o Marcelo Britto, da Salvador Produções, tem muita experiência. E com certeza deve ter sido uma decisão muito bem pensada para voltar a oferecer melhor ao seu público”, afirmou o artista, que complementou: “E a gente quer que realmente volte melhor ainda, porque nós somos soteropolitanos e a gente recebe gente do Brasil inteira nessa festa”.

Em seguida ele listou possíveis nomes que podem compor a grade do evento. “Quem sabe na grade Lincoln, Harmonia, Parangolé… Aí, Marcelo, me coloca nessa grade”, brincou.

Cancelamento

O anúncio do cancelamento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28, e segundo o comunicado, a Salvador Produções e o empresário Marcelo Britto resolveram recalcular a rota, para trazer, em 2025, uma reformulação, “conforme os pedidos realizados pelo público que se mostraram insatisfeitos durante as últimas edições”. O evento já realizou 16 edições e em 2024 completaria 17 anos.