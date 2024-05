Quina de São João abre apostas para prêmio de R$ 220 milhões | A TARDE

A Caixa Econômica Federal abriu as apostas para a Quina de São João 2024. O prêmio especial, que totaliza R$ 220 milhões, será sorteado no dia 22 de junho, às 20h, e não acumula.

Para participar, basta realizar uma aposta simples, escolhendo cinco dezenas entre as 80 disponíveis, pelo valor de R$ 2,50. Serão premiados os apostadores que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte os 5 números, o prêmio será distribuído entre os acertadores de 4 números, e assim sucessivamente.

Esta é a 14ª edição da Quina de São João e possui o maior prêmio de sua história. No ano passado, oito sortudos dividiram o prêmio de R$ 216,7 milhões, recebendo cada um R$ 27,09 milhões.

Como apostar?

Os interessados podem fazer suas apostas até as 18h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), no aplicativo Loterias Caixa (disponível para iOS e Android) ou pelo internet banking para clientes da Caixa.

