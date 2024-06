Reconhecimento Facial é usado durante festas de Camaçari e Itaberaba

20 câmeras de segurança vão auxiliar no trabalho - Foto: Divulgação

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública será utilizado nas buscas por foragidos da Justiça durante as festas de Pré-São João das cidades de Itaberaba e Camaçari.

Com o auxílio da Plataforma de Observação Elevado (POE) da SSP, foram instaladas seis câmeras com uso da tecnologia nos portais de acesso à festa de Itaberaba, que ocorre até o próximo domingo, 16.

Já em Camaçari, também com o uso da POE, cinco câmeras de Reconhecimento Facial são usadas em todo o espaço e no portal de acesso ao Camaforró, que acontece até este sábado, 15.

Ao todo, as duas cidades vão ter 20 câmeras de segurança no auxílio do trabalho das Forças da Segurança Pública. Além disso, cerca de 22 mil policiais atuarão nos eventos na capital baiana, na Região Metropolitana da Bahia e no interior durante as festas juninas.