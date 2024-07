Representante do pagode, Papazoni grava DVD no São João

Vocalista também foi entrevistado pela equipe do A TARDE Play - Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

Que os grandes festejos juninos estão misturando ritmos não é novidade, mas a banda de pagode baiana Papazoni, que tem a mistura na sua essência, aproveitou o clima para gravar um novo audiovisual no São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador.

Em entrevista coletiva antes de subir ao palco na noite deste sábado, 22, o vocalista Felipe Gama revelou que a novidade foi sugerida no dia anterior: "Me ligaram ontem de manhã e avisaram. A gente colocou o balé, a banda a caráter e é isso aí", declarou.

Apesar da mistura, o cantor reconheceu que o forró é o gênero principal dos festejos juninos, mas contou que o objetivo da mistura é agradar o público de diversas maneiras.

"Não adianta eu chegar no palco e querer trazer o que o Carnaval entrega, tenho que trazer o que o São João entrega. A gente faz essa mistura, a gente tenta agradar de todas as formas. A gente preparou forró antigo, forró mais atual e 'Abana', que é a nossa música nova", afirmou.

A banda Papazoni foi a quarta atração no palco principal do São João na Bahia, no Parque de Exposições, neste sábado. Antes da banda, se apresentaram Priscila Senna, Del Feliz e Gustavo Mioto. Bell Marques e Tierry encerram a noite.

