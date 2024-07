Roberta Miranda e mais: Confira programação do São João no Pelourinho

Tema será “São João da Bahia: O Maior do Mundo é Nosso” - Foto: Divulgação

O Pelourinho vai receber baianos e turistas com uma programação especial para a celebração dos festejos juninos. Com o tema “São João da Bahia: O Maior do Mundo é Nosso”, o Largo do Pelourinho, os espaços Quincas Berro D’Agua e Pedro Archanjo, as praças Tereza Batista e Terreiro de Jesus, além da Sala de Reboco recebem atrações programadas para começar às 17h da próxima sexta-feira, 21.

Dentro da programação no Largo do Pelourinho, destaque para apresentações de artistas consagrados pelo público como Virgílio, Xangai, Catuaba Com Amendoim, Gerônimo, Bailinho de Quinta, Del Feliz, Falamansa, Roberta Miranda, Fulô de Mandacaru e Geraldo Azevedo. Na sala de Reboco, localizada no Largo do Cruzeiro, destaque para o Trio Anarrié, Forró 90 Graus e Márcia Freire. Já no Terreiro de Jesus, Tenyson Del Rey, Wilson Café e Seu Maxixe prometem animar o público presente.

No espaço Pedro Archanjo, as bandas Filomena Bagaceira, Cacau com Leite, Acarajé com Camarão e Forró Saborear prometem fazer o público arrastar o pé com muito forró. Assim como na praça Tereza Batista, que recebe artistas como Forró do Tico, Dan Valente, Péricles & Leonardo, Alexandre Leão, Seu Maxixe e Melaço de Cana. Além do espaço Quincas Berro D’Agua, que terá apresentações da Cangaia de Jegue e de Nando Cordel.

Confira a programação completa:

Largo do Pelourinho

Sexta-feira, 21: 17h - Virgílio/ 18h - Xangai/ 20h - Júlio César/ 21h - Catuaba Com Amendoim/ 23h - Jorge Zárath/ 00h30 - Gerônimo

Sábado, 22: 17h - Orquestra de compasso/ 18h30 - Bailinho de Quinta/ 20h - Tonho Matéria/ 21h30 - Banda Mel/ 23h - Del Feliz/ 00h30 - Gabriel Mercury

Domingo, 23: 17h - Cicinho e Julie de Assis/ 18h30 - Paulinho Boca/ 20h - Falamansa/ 21h30 - Adelmo Casé/ 23h - Jammil/ 00h30 - Fábio Carneirinho

Segunda-feira, 24: 17h - Orquestra Sanfônica Serrinha/ 18h - Irmãos Macêdo/ 20h - Roberta Miranda/ 21h30 Fulô de Mandacaru/ 23h - Geraldo Azevedo/ 00h30 - Japinha Conde

Praça Tereza Batista

Sexta-feira, 21: 17h - Larissa Marques/ 18h - Forró do Tico/ 19h - Dan Valente/ 20h - Péricles & Leonardo/ 21h - Pra Casar/ 22h - Gui Rodrigues/ 23h - Rode Torres/ 00h - Guto Cabaré/ 01h - Pirilampo

Sábado, 22: 17h - Bandana/ 18h - Vina Calmon/ 19h - Gilmelândia/ 20h - Aloísio Menezes/ 21h - Alexandre Leão/ 22h - Cheiro de Amor/ 23h - As Nandas/ 00h - Márcia Short/ 01h - Gui Vieira

Domingo, 23: 17h - Rafa Argolo/ 18h - Marcelo Balla/ 19h - Cueca Branca/ 20h - Carlos Pitta/ 21h - Junior Marques/ 22h - Gabriel Mercury/ 23h - Juicê/ 00h - Samantha Tosto/ 01h - Rafa Argolo

Segunda-feira, 24: 17h - Seu Maxixe/ 18h - Lucas Tibério O Breguinha/ 19h - Nonô Curvelo/ 20h - Flor de Maracujá/ 21h - Edu Casa Nova/ 22h - Rafinha/ 23h - Israel Novaes/ 00h - Melaço de Cana/ 01h - Banda Lua Cheia

Sala de Reboco

Sexta-feira, 21: 17h - John Robert/ 18h - Forró Xelengo/ 19h - Viny Brasil/ 20h - Danilo Sori/ 21h - Trio Anarriê/ 22h - Paroano Sai Milhó/ 23h - Xote de Anjo/ 00h - Lila Sales/ 01h - Rafa Lemos

Sábado, 22: 17h - Leãozinho Júnior/ 18h - Arame Liso/ 19h - Neto Balla/ 20h - O Pretinho/ 21h - Lukas Miranda/ 22h - Forró Sarakura/ 23h - Lia Domingos/ 00h - Rebeca Tarique/ 01h - Forró 90 Graus

Domingo, 23: 17h - Zefa Di Zeca/ 18h - Chocolate Batidão/ 19h - Franquinho Vaqueiro/ 20h - Jurandy da Feira/ 21h - Kelly Fonteneli/ 22h - Marcia Freire/ 23h - Cravo Rosado/ 00h - Alane Lopes/ 01h - Bruno Ceuta

Segunda-feira, 24: 17h - Zé Tramela/ 18h - Tuca Veloz/ 19h - João Almeida/ 20h - Eline Martins/ 21h - Gereba/ 22h - Val Macambira/ 23h - A Patroa/ 00h - Jairo Barboza/ 01h - Péricles & Leonardo

Coreto Terreiro de Jesus

Sexta-feira, 21: 17h - Binbinho/ 18h - Juan e Ravena/ 19h - Alane/ 21h - Zé de Tonha/ 22h - Reynaldo Barbosa/ 00h - Pincel/ 01h - Renatinho

Sábado, 22: 19h - André e Mauro/ 20h - Tenyson Del Rey

Domingo, 23: 18h - Leticia Brasil/ 19h - Léo Oliveira/ 20h - Luana Matos/ 21h - Wilson Café

Pedro Archanjo

Sexta-feira, 21: 17h - Santé/ 18h - Paulinha Forrozeira/ 19h - Jefinho Love Light/ 20h - Iago e Gilberto/ 21h - Filomena Bagaceira/ 22h - Forró Sobe Poeira/ 23h - Tay Agazzi/ 00h Forró Calango Aceso/ 01h Mulheres perdidas

Sábado, 22: 17h - Jaw/ 18h - Cacau com Leite/ 19h Vitêra/ 20h - Ivan Rocha/ 21h Rala Fivela/ 22h - André & Mauro/ 23h - Cesar Figueredo/ 00h - Pedro Libe/ 01h - Tenison Del Rey

Domingo, 23: 17h - Nathalia Calasans/ 18h - Acarajé com Camarão/ 20h - Forró Saborear/ 21h - Jorge Zárath/ 22h - Me Siga/ 23h - Bruninho do Acordeon/ 00h - Juanzinho/ 01h - Gabi

Segunda-feira, 24: 17h - Forró Didaendoido/ 18h - Rosy e Banda/ 19h - Raio da Silibrina/ 20h - Arriba Saia/ 21h - Lairton/ 22h - Grupo Katulê/ 23h - TK O Rei do Bar/ 00h - Kaline/ 01h - Cícero Dantas

Quincas Berro D’Agua

Sexta-feira, 21: 17h - Baby Som/ 18h - Davi Lucca/ 19h - Cangaia de Jegue/ 20h - Zé Onório/ 21h - Gisele Café/ 22h - Luana Matos/ 23h - Forró do Zé/ 00h - Clayton e Romário/ 01h - Marcia Castro

Sábado, 22: 17h - Larissa Marques/ 18h - Nonô Curvelo/ 19h - Esqueminha/ 20h - Mambolada/ 21h - Forró das elétricas/ 22h - Diego Henrique/ 23h - Grupo Movimento/ 00h - Allan Fernandes/ 01h - Lui

Domingo, 23: 17h - Peroano/ 18h - Caique/ 19h - Nando Cordel/ 20h - Rafinha Big Love/ 21h - Kiko Xonado/ 22h - Tito Freitas/ 23h - Milsinho Veloso/ 00h - Madina/ 01h - Ana Costa

Segunda-feira, 24: 17h - Garota Sertaneja/ 18h - Cheiro de Milho/ 19h - Berguinho/ 20h - Arnaldo Farias/ 21h - Bruno Rosa/ 22h - Forró dos Plays/ 23h - Os Vizin/ 00h - Genard/ 01h - DH8