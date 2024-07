Roberta Miranda e mais: veja shows do último dia de São João no Pelô

Atrações desta segunda estão programadas para começar às 17h - Foto: Divulgação

Esta segunda-feira, 24, é marcada pelo dia de São João, no entanto, é também o último dia da festa de São João no Pelourinho. Com o tema São João da Bahia: O Maior do Mundo é Nosso, os festejos começaram na sexta-feira, 21, e tomaram conta do Largo do Pelourinho, Quincas Berro D’Agua, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Terreiro de Jesus e Sala de Reboco.

Assim como nos outros dias, as atrações desta segunda estão programadas para começar às 17h. O destaque é para o show de Roberta Miranda, além dos Irmãos Macêdo.

Confira abaixo a programação completa:

Largo do Pelourinho

17h - Orquestra Sanfônica Serrinha/ 18h - Irmãos Macêdo/ 20h - Roberta Miranda/ 21h30 Fulô de Mandacaru/ 23h - Geraldo Azevedo/ 00h30 - Japinha Conde

Praça Tereza Batista

17h - Seu Maxixe/ 18h - Lucas Tibério O Breguinha/ 19h - Nonô Curvelo/ 20h - Flor de Maracujá/ 21h - Edu Casa Nova/ 22h - Rafinha/ 23h - Israel Novaes/ 00h - Melaço de Cana/ 01h - Banda Lua Cheia

Sala de Reboco

17h - Zé Tramela/ 18h - Tuca Veloz/ 19h - João Almeida/ 20h - Eline Martins/ 21h - Gereba/ 22h - Val Macambira/ 23h - A Patroa/ 00h - Jairo Barboza/ 01h - Péricles & Leonardo

Coreto Terreiro de Jesus

17h - Forró Didaendoido/ 18h - Rosy e Banda/ 19h - Raio da Silibrina/ 20h - Arriba Saia/ 21h - Lairton/ 22h - Grupo Katulê/ 23h - TK O Rei do Bar/ 00h - Kaline/ 01h - Cícero Dantas

Quincas Berro D’Agua

Garota Sertaneja/ 18h - Cheiro de Milho/ 19h - Berguinho/ 20h - Arnaldo Farias/ 21h - Bruno Rosa/ 22h - Forró dos Plays/ 23h - Os Vizin/ 00h - Genard/ 01h - DH8

O São João da Bahia no Pelourinho é uma realização do Governo do Estado da Bahia por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) e conta com o patrocínio da Caixa, Itaipava e Governo Federal.