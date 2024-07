Saiba como tirar o cheiro de fumaça e preservar roupas juninas

Lavar as roupas pelo avesso ajuda a proteger - Foto: Divulgação

O período de festas juninas chegou e com isso a vontade de usar aquela roupa que está guardada há muito tempo com cheiro de mofo. Pensando nisso, é possível fazer algumas técnicas que ajudam a deixar as roupas com um bom cheiro e prontas para serem usadas.

Um dos primeiros passos para proteger suas roupas juninas é lavá-las do lado avesso e, de preferência com água fria. Essa prática ajuda a preservar as cores vibrantes dos tecidos, evitando o desgaste precoce.

Optar pelo ciclo de roupas delicadas na máquina de lavar é outro ponto que ajuda a preservar estampas e cores. Para remover o odor persistente de fumaça ou de guardado da peça, o uso de amaciante é indispensável. Também é interessante secar as roupas pelo avesso para prolongar a vida útil.