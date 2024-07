Salvador terá São João para as crianças no Parque Costa Azul

Local será palco de uma celebração repleta de atividades lúdicas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Parque Costa Azul, em Salvador, vai receber o “São João das Crianças”, um evento dedicado às famílias e, especialmente, ao público infantil. Entre o próximo sábado, 22, e segunda-feira, 24, o local será palco de uma celebração repleta de atividades lúdicas, shows e oficinas que prometem encantar crianças e adultos.

No sábado, a festa começa com o espetáculo “São João chegou” com Musiclauns, seguido pelo mágico Lorran com uma apresentação lúdica. O dia se encerra com o “Arraiá do Stripulia”, garantindo muita música e dança para os pequenos.

No domingo, 23, terá show de Tio Paulinho. O “Arraiá do Pé de Canto” e o “São João Canela Fina” também sobem ao palco, oferecendo um repertório especial para o São João.

Já na segunda-feira, Tio Paulinho retorna para mais uma apresentação cheia de brincadeiras e interações. O “Forró Pé de Palhaço” e o “Arraiazin do Trio Buruá” encerram a programação.

Além dos shows, o evento conta com uma série de atividades paralelas. A Kombi do Zé Livrório traz oficinas de arte-educação, enquanto Thaís Bonfim encanta com suas contações de história. A Turma da Lara oferece oficinas criativas e Tio Van garante a recreação da criançada. Para completar, o Mágico Lorran realiza mais um show, enchendo o São João das Crianças de magia e encantamento.

Confira a programação completa:

Shows

Sábado, 22

11h: Show de arte-educação, com A Kombi do Zé Livrório

12h: Contação de história: O São João da Galinha Ruiva, com Thais Bonfim

13h30: O São João chegou – Musiclauns

15h: Espetáculo lúdico infantil – Mágico Lorran

16h30: Arraiá do Stripulia

Domingo, 23

12h: A Flor do Mamulengo, com Suzana Duarte e Adriane Weissheimer

13h30: Tio Paulinho

15h: Arraiá do Pé de Canto

16h30: São João Canela Fina

Segunda-feira, 24

12h: Contação de história: O Macaco e a Velha, com Thais Bonfim

13h30: Tio Paulinho

15h: Forró Pé de Palhaço – Musiclauns

16h30: Arraiazin do Trio Buruá

Atividades no Parque

Sábado, 22

11h: Pintuinha facial, com a Turma da Laura

14h30: Oficina criativa junina, com Turma da Lara

16h: Recreação, com Tio Van

Domingo, 23

11h: Pinturinha facial, com a Turma da Lara

12h: Oficina criativa junina, com a Turma da Lara

16h: Recreação, com Tio Van

Segunda, 24

11h: Pinturinha facial, com a Turma da Lara

14h30: Show, com o Mágico Lorran

16h: Recreação, com Tio Van