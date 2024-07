São João 2024: Confira atrações do Parque de Exposições neste sábado

Tierry é uma das atrações deste sábado - Foto: Divulgação

Com mais de 10 dias de festa, o São João do Parque de Exposições este ano vem com uma mistura de ritmos e estilos musicais. Já se apresentaram, Filomena Bagaceira, Igor Kannário, Adelmário Coelho, entre outros.

Já neste sábado, 21, o Parque de Exposições recebe Tierry com seu arrocha, Bell Marques com o axé e o xote ao som do tão conheciso solinho de sua guitarra, Priscila Senna, Del Feliz, Gustavo Mioto com o sertanejo e Papazoni.

Nesta sexta-feira, 20, sobem ao palco Filomena Bagaceira, Marcynho Sensação, Ana Castela, Clayton e Romário, Bruno Rosa e a banda Limão com Mel.