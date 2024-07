São João: atenção aos cuidados para evitar problemas respiratórios

O período de festejos juninos desencadea diversos tipos de problemas respiratórios - Foto: Divulgação | Pexels

Com a chegada das festas juninas, uma preocupação recorrente entre os profissionais de saúde são os problemas respiratórios que registram aumento nesse período. As festas de São João, conhecidas por suas fogueiras e fogos de artifício, além do clima típico de inverno, contribuem para o aumento de doenças respiratórias, especialmente em regiões onde essas celebrações são tradicionalmente intensas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a pneumologista do Hospital da Bahia, Juliana Matos, destacou os principais fatores associados a problemas respiratórios nesse período, que podem desencadear quadros gripais e complicações.

“A mudança climática, juntamente com o aumento da aglomeração em festas e festejos juninos são os principais fatores associados. Além disso, o período chuvoso e frio associado ao aumento da aglomeração aumenta a incidência de quadros gripais na população em geral, que podem evoluir com complicações como otites, sinusites e pneumonia”, pontua.

A especialista explica que os problemas como bronquite, asma, rinite e sinusite tendem a se agravar devido à exposição à fumaça das fogueiras e à poluição do ar causada pelos fogos de artifício.



"Paciente com doenças respiratórias crônicas, como rinite, asma e DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), estão mais suscetíveis a exacerbação da doença, caracterizada por uma piora aguda dos sintomas com necessidade de intervenção médica. Essas patologias, em geral, são caracterizadas por inflamação crônica nas vias aéreas e hiperreatividade brônquica. Logo, a exposição a substâncias potencialmente irritantes da mucosa podem desencadear exacerbações da doença. Os pacientes com rinite podem apresentar crise de espirros e coriza e, os demais, podem ter quadro mais grave, como broncoespasmo", conta.

Ainda segundo a pneumologista, os principais sintomas desses problemas respiratórios são coriza, febre, mal-estar, dor de garganta e tosse. "Os pacientes com pneumopatias crônicas podem evoluir ainda com a piora da dispneia (falta de ar), piora da tosse e expectoração crônicas e sibilância (chiado no peito)", completa.

Veja cuidados para o São João:

- Manter se hidratado (a);

- Lavar as mãos com frequência;

- Manter o cartão de vacinas atualizado;

- Evitar exposição à fumaça e aglomerações;

- Manter o uso contínuo de medicações inalatórias de manutenção.

A especialista recomenda que, em casos de agravamento de sintomas, procurar prontamente atendimento de emergência para receber um diagnóstico adequado e tratamento específico.