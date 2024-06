São João: Confira dicas de como viajar com segurança e conforto

Ortopedista pontua que, em primeiro lugar, deve-se prezar por uma boa noite de sono na véspera da viagem - Foto: Divulgação

Com a proximidade dos festejos de São João, crescem a movimentação nas rodovias que cortam a Bahia e, consequentemente, a preocupação com a segurança no trânsito. Mas o que nem todo mundo sabe é que também é importante adotar medidas que garantam o conforto de motoristas e passageiros ao pegarem a estrada.

O ortopedista Marcelo Midlej Reis pontua que, em primeiro lugar, deve-se prezar por uma boa noite de sono na véspera da viagem. “Dormir bem é ainda mais essencial quando se trata de uma viagem longa, já que exige que o motorista esteja atento por um período maior”, explica Marcelo. “Aliado a isso, é necessário se alimentar e se hidratar bem”, acrescenta.

Segundo ele, é importante também checar a posição do banco e sua distância em relação ao volante; se o corpo está ocupando completamente o assento e o encosto do banco (ao girar o volante, os ombros devem continuar tocando o encosto); se a cabeça está nivelada ao respectivo encosto; e se os joelhos e cotovelos têm espaço suficiente para se movimentar.

Já para quem tem problemas de saúde crônicos, a orientação é prevenir-se. “Se o problema for má circulação sanguínea, use meias de compressão; se for na coluna, um reforço no encosto do banco”, exemplifica. Aos adeptos da sonequinha, as almofadas de pescoço podem contribuir para uma viagem mais tranquila.

Outra dica para evitar desconforto e cansaço excessivo é fazer paradas ao longo do caminho. “Uma pausa de 10 minutos a cada duas horas é interessante e pode ser aproveitada para ‘esticar o corpo’, ir ao banheiro, beber água e se alimentar”, diz o ortopedista.

Atenção ao volante

Maior causadora de acidentes de trânsito no Brasil, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a desatenção ao volante, muitas vezes, está associada ao uso de celular, que pode ainda ser prejudicial à postura.

“Preferencialmente, o motorista deve estar com o colo e os bolsos vazios e priorizar o porta-trecos do carro, a fim de que nada possa distraí-lo ou incomodá-lo”, lembra Marcelo. “Caso precise de GPS, convém ativar o assistente virtual ou o carona, se houver.”

Conforme a avaliação de Marcelo, essas e todas as demais dicas dizem respeito não só ao conforto mas também à segurança dos viajantes. “Falar de conforto no trânsito é falar de prudência, uma vez que, ao estar confortável, eu volto todas minhas atenções para a condução do veículo e o ambiente no entorno”, esclarece ele.

Veja abaixo um resumo das dicas dadas pelo ortopedista Marcelo Midlej Reis

1. Preze por uma boa noite de sono na véspera da viagem;

2. Alimente-se e hidrate-se bem;

3. Cheque a posição do banco e a distância dele em relação ao volante;

4. Verifique se seu corpo está ocupando completamente o assento e o encosto do banco;

5. Deixe seu colo e bolsos vazios e priorize o porta-trecos do carro;

6. Ao recorrer a GPSs, acione o assistente virtual ou o carona, se houver;

7. Faça paradas a cada duas horas de viagem;

8. Caso tenha problemas de saúde crônicos, adote as devidas medidas preventivas.