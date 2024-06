São João: Coordenadora avalia ações da Sesab no Parque de Exposições

- Foto: Reprodução / A Tarde Play

A coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Eleuzina Falcão, avaliou neste sábado, 15, as ações da pasta durante os primeiros dias de festejos juninos no Parque de Exposições, em Salvador.

A unidade de testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) instalada no Parque de Exposições já realizou 1.788 testes desde a última quinta-feira, 13, quando começou a programação junina. Somente no Parque, a Sesab estima chegar a 6 mil atendimentos até dia 2 de julho.



"Nós ampliamos a oferta de testagem nos festejos, com pontos de testagem no interior e na capital. A gente faz teste rápido para HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C. O objetivo é captar o maior número de pessoas para que seja possível fazer o diagnóstico precoce. E assim interromper a cadeia de transmissão de doenças", explica a coordenadora.

Eleuzina Falcão acrescenta que todas as pessoas passam por um processo de conversa com os agentes de saúde, que é focada na troca de informações sobre métodos de prevenção, a exemplo do uso da camisinha.

"A gente precisa levar conhecimento para a população, a exemplo da profilaxia pré e pós exposição [que ajuda a prevenir o aparecimento de uma doença ou o surgimento de uma infecção]. A importância de práticas seguras. Temos testes rápidos, preservativos, vacina contra Hepatite B. Então a gente mostra para a população que existe um leque grande quando se fala em prevenção", acrescentou.

Além da testagem de ISTs, a Sesab, em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), está distribuindo preservativos em ações do lado de fora do Parque de Exposições e também durante os shows. Ao todo, cerca de 70 mil preservativos já foram distribuídos, sendo mais de 38 mil na segunda noite do São João da Bahia.