São João da Bahia 2024 tem estimativa de fluxo turístico recorde

Em 2023, 1,5 milhão de turistas curtiram os festejos no estado - Foto: Setur-BA | Divulgação

A estimativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) para o São João da Bahia de 2024 é de lotação máxima nos hotéis e pousadas dos principais municípios que fazem a festa, além da grande procura por casas de temporada.

Este ano, a expectativa da Setur-BA é que 1,7 milhão de visitantes circulem no estado, durante os dias de festa, injetando R$ 2 bilhões na economia. Em 2023, 1,5 milhão de turistas curtiram os festejos no estado, com receita de R$ 1,6 bilhão.

“No ano passado, as cidades mais procuradas tiveram 100% de ocupação nos hotéis, e a previsão para este ano é a mesma. Existe também a estimativa de um fluxo maior de visitantes, já que o governo divulgou bastante o São João em polos emissores de turistas”, pontuou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (Abih-BA), Wilson Spagnol.

“Mais de 300 cidades estão contempladas com atrações patrocinadas pelo Estado, o que é realmente muito bom para o turismo. Temos ótimas expectativas para o setor”, completou o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA), Jean Paul Gonze.

O titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, que vai participar do São João de sua cidade natal, Esplanada, na Costa dos Coqueiros, está confiante em uma festa com fluxo turístico recorde .

“O Governo do Estado preparou a Bahia para fazer o maior e melhor São João de todos os tempos. As primeiras informações já revelam que estamos superando os números do ano passado, sinal que deu certo o nosso trabalho de divulgação da festa, em feiras nacionais e internacionais. Todas as 13 zonas turísticas estão prontas para receber os visitantes, com as comemorações que acontecem em todo o território baiano, característica que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo”, disse.