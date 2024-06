São João da Bahia começa hoje no Parque de Exposições de Salvador

Uma grande estrutura foi montada para a festa no Parque de Exposições de Salvador, localizado na Av. Paralela - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Em junho, em Salvador, a população se divide em quem se programou há meses para curtir o São João no interior, e do outro quem não pode viajar e tem que ficar na capital. Mas com o São João da Bahia, evento promovido pelo governo do estado, o clima junino é garantido também para quem não pode sair de Salvador. Até quem vai viajar consegue aproveitar, porque a programação começa hoje.

Uma grande estrutura foi montada no Parque de Exposições, na Av. Paralela. Os portões abrem às 17h e às 18h o primeiro artista sobe no palco. Se apresentam, na primeira noite, Danniel Vieira, Fábio Carneirinho, Adelmário Coelho, Heitor Costa, Felipe Amorim e a dupla Maiara e Maraísa.

As apresentações seguem até o sábado (15). A programação é retomada entre 21 e 24 de junho, e depois de 28 de junho a 2 de julho.

Ainda vão se apresentar nos próximos dias nomes como Ana Castela, Luan Santana, João Gomes, Dorgival Dantas, Estakazero, Calcinha Preta e Nadson O Ferinha.

O governo do estado articulou uma equipe para garantir lazer, segurança e conforto. As secretarias da Saúde e da Segurança Pública, por exemplo, estarão mobilizadas em diversos pontos da cidade.

A expectativa é que esse e todos os outros eventos organizados na Bahia atraiam cerca de 1,7 milhão de turistas nacionais e estrangeiros e injetem mais de R$ 140 milhões na economia baiana.

O Pelourinho, que já é destino tradicional no período junino, também terá uma grande estrutura montada entre 21 e 24 de junho.

O largos do Pelourinho, Pedro Arcanjo e Quincas Berro D’Água, além da Praça Tereza Batista e da Sala de Reboco, no Terreiro de Jesus, irão virar palco para artistas como Geraldo Azevedo, Gerônimo, Del Feliz e Seu Maxixe, além das bandas Filomena Bagaceira e Cangaia de Jegue.

Já no subúrbio, em Paripe, também tem palco montado entre os dias 21 e 24 de junho. Passarão por lá nomes como João Gomes, Thiago Aquino, Raí Saia Rodada, Felipe Escandurras e a dupla Marcos e Belutti.

E ainda tem tempo de aproveitar um arraiá nas bibliotecas da cidade. Hoje, às 14h30, tem o Arraiá Literário da na Biblioteca Pública Thales de Azevedo.