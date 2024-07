São João da Bahia: lounge do artesanato superou expectativas de vendas

Durante 12 dias, as metas de vendas foram alcançadas com sucesso - Foto: Divulgação | Diego Andrade

Encerrado na última terça-feira, 2, o lounge do Artesanato da Bahia superou todas as expectativas de visitações em seu segundo ano de participação no São João da Bahia, realizado em três ciclos no Parque de Exposições.

A presença do estande foi totalmente positiva para divulgar as marcas dos produtos artesanais criados por artesãs e artesãos baianos. Durante 12 dias, as metas de vendas foram alcançadas devido ao consumo do público local e dos turistas.



Os itens mais vendidos foram os souvenirs de decoração e utilitários, especialmente procurados pelos turistas que desejavam levar uma lembrança da Bahia, e os acessórios, como brincos, colares, bolsas e pulseiras, que podiam ser usados após a compra.

“Estou amando tudo. Adoro artesanato e estes da Bahia são lindos. É a minha primeira vez aqui em Salvador e, mesmo numa festa, parei para comprar três quadros para levar de lembrança”, conta a paulista Dayane.

Nos bastidores, a ação foi aprovada por artistas e influencers, que não pouparam elogios ao receberem as sacolas com peças artesanais, além de copos feitos de cerâmica e madeira.

“É o Artesanato da Bahia presente também no São João. Aqui, firmamos a imagem importante desta marca baiana, da formação cultural do nosso estado”, afirmou Davidson Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes.

“Gratidão total”, são as palavras de Já Weslen Moreira, coordenador de Fomento ao Artesanato, que agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso do lounge.

“Quero agradecer às diversas personalidades, artistas, influenciadores e ao público em geral que acolheram o Artesanato da Bahia. Várias personalidades nos prestigiaram, receberam os presentes e disseram sim a essa bela jornada ancestral de homens e mulheres. Espero que todos continuem prestigiando a nossa cultura popular”, completou.