São João de Amargosa, no recôncavo baiano, é marcado pela tradição

- Foto: Matheus Landim/GOVBA

Os festejos juninos de mais de 220 cidades baianas ganharam um importante reforço: o Governo do Estado está investindo no São João da Bahia 2024. Amargosa, no recôncavo, foi uma das beneficiadas.

O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da primeira-dama Tatiana Velloso, conferiu de perto, neste domingo (23), o São João Raiz de Amargosa. Para ele, este apoio é fundamental para fortalecer a economia, com a geração de emprego e renda, e o turismo nestes locais.

“O papel do Estado é democratizar as festas. O Estado garante segurança pública, saúde e tudo o que for necessário. Não abriremos mão disso”, lembrou o governador. Mais cedo, Jerônimo vistoriou a obra de construção do novo Hospital Regional de Alagoinhas e acompanhou os festejos em Cruz das Almas.

As comemorações em Amargosa seguem até esta segunda-feira (24), em três palcos: Gonzagão, Manoelito Sena e Lídia Maria. Neste domingo (23), cantaram e tocaram para o público Oficina do Forró, Flávio José, Santanna e Matheus e Kauan. No último dia, se apresentam Junior Bastos, Xand Avião, Henry Freitas e Zay Rios.

"Cantar aqui é uma energia muito diferente, muito bacana, as pessoas cantam muito com a gente, recebem a gente com muito carinho, desde aqui, nos bastidores, até lá, no palco, e eu estou muito feliz, honrado e agradecido por estar aqui”, contou o cantor Flávio José.

Este ano, são esperados 2 milhões de turistas circulando pelos festejos no interior baiano. Para apoiar a organização nestas cidades, o Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), habilitou 226 municípios para assinar convênios.