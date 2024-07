São João de Conceição do Almeida reúne artistas nacionais e locais

Solange Almeida é uma das atrações confirmadas neste domingo - Foto: Reprodução / Redes sociais

Conhecido como "Almeidão", o tradicional São João de Conceição do Almeida reúne principais atrações nacionais e locais, entre os dias 22 a 24 de junho. Neste segundo dia de celebrações, a festa contou com apresentações de Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, Canários do Reino, Forrozão das Antigas e Banda Moura Brasil.

O governador Jerônimo Rodrigues marcou presença, ao lado da primeira-dama Tatiana Velloso, nos festejos juninos da cidade.

"É impressionante como essa festa no interior da Bahia tem um charme especial," afirmou Rochelle Negreiros, pedagoga do Rio Grande do Sul, que escolheu Conceição do Almeida, terra natal da companheira, para passar o primeiro São João na Bahia. "Estou achando muito animado. É muito bonito ver a alegria das pessoas, se divertindo, todo mundo aproveitando bastante, muito feliz”, concluiu.

Este ano, a expectativa é que o São João no interior da Bahia atraia cerca de 2 milhões de turistas, movimentando a economia local e fortalecendo a cultura regional. O Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), habilitou 226 municípios a receberem recursos para promoverem suas festividades.