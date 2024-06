São João de Mortugaba terá 14 shows em 5 noites; veja atrações

- Foto: Reprodução | Pref. de Mortugaba

O São João de Mortugaba, no sudoeste da Bahia, vai acontecer entre os dias 19 a 23 de junho e contará com 14 atrações.

Na quarta-feira, 19, sobem ao palco Elber David, Marcynho Sensação e Kapu de Fusca. No dia seguinte, o público vai poder curtir shows de Jhonny Padilha, Mastruz com Leite, Forró Baiano e Wando Bahia, além de Zé Alves no palco alternativo.

A festa segue na sexta-feira, 21, com Hamilton Souza, Cavalo de Pau e Léo Santos e Theo. No sábado, os shows ficam por conta de Forró de Tradição, Espelho Mágico e Sela Rasgada, além de Rancho do Forró no palco alternativo.