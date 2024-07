São João de Paripe incrementa renda dos moradores do Subúrbio

- Foto: Divulgação

Mais do que beleza, encantamento e magia, a festa de São João, no bairro de Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador, mostrou que tem a fórmula certa para animar o público e reforçar o orçamento dos baianos. A programação realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), oferece diversão e aquece, significativamente, o comércio local.

A comerciante Selma Rodrigues, 32, moradora da comunidade da Portelinha, Tubarão, é uma das admiradoras do São João da Praça João Martins. Essa é a terceira vez que ela aproveita a folia junina para melhorar suas economias. "É muito bom o São João no meu bairro, porque é um meio de sobreviver. Com a festa, as vendas aumentam. É também um meio de lazer para pessoas que não têm condições de viajar para o interior", disse.

Já para George Santos da Silva, 44, nascido em Paripe, o São João no bairro é bom para toda a comunidade. "Aumenta um pouco as condições de quem não tem salário nem trabalho fixo. É um modo de renda extra, de ganhar dinheiro", destacou o comerciante que sempre morou no bairro.

Renilda Matos Silva, 60, dona do Bar da Tia, há mais de 25 anos, não perde a oportunidade de atrair mais clientes. "Essa programação é a melhor que o governo já fez. A renda aumenta muito nestes três dias de festa" Quanto mais dias, melhor".

São João com Feijoada

E quem pensa que só de amendoim, milho e canjica vive o folião, o São João do Subúrbio inovou nas iguarias. Quem conta esta história é o casal Tânia Regina dos Reis, 41, e Cláudio Gonçalves, 51, que trouxeram de Periperi a tradicional feijoada, que no bairro vizinho já é sucesso. A culinária ganha clientes fiéis e dá força para dançar até o dia clarear.

"A nossa feijoada é diferente e o ingrediente principal é o amor" revela Cláudio, que cozinha o feijão com tudo que o baiano gosta". Ele informa que a ideia foi de Regina e ele seguiu. "Além de bebidas, estamos vendendo comida e o povo gosta. É a segunda vez que participamos do São João com a família toda ajudando nas vendas. Esse ano trouxemos a feijoada", revela.

A festa prossegue com shows gratuitos comandados por artistas conhecidos do público como João Gomes e Priscila Serena, entre outros.