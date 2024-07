São João de Paripe segue sem registrar crimes graves

São João de Paripe segue sem registrar sem crimes graves - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

O segundo dia de festejos do São João da Bahia no bairro de Paripe, localizado no Subúrbio ferroviário de Salvador, segue animando o público com muita comemoração e segurança. Até o momento, nenhum crime grave foi registrado pelas autoridades na região.

>>> Polêmicos, fogos fazem a alegria da criançada no Pelô: "Tradição"

A informação foi confirmada pela Capitã Lilian, em entrevista ao Portal MASSA!. “Está tudo tranquilo. As ocorrências foram de pouca relevância, que na verdade já se faz uma previsão, que são ocorrências de pessoas com problemas familiares, nada muito agravante que impacte com a segurança pública do evento”, disse.

Segundo a comandante, o resultado positivo na segurança se dá por conta do esquema de policiamento reforçado, montado pelas autoridades para garantir a segurança dos forrozeiros na região.

“O comandante da companhia, Major Vinícius Bastos, que é comandante aqui da 19ª CIPM, que cobre toda essa região aqui de Paripe e dos bairros adjacentes, ele reforçou o policiamento nessas ações preventivas e ostensivas, além das guarnições ordinárias que ficam nos entornos aqui do evento, com o patrulhamento extensivo também, o rádio patrulhamento, além das patrulhas que são distribuídas em todo o espaço do evento, para garantir a segurança e a tranquilidade durante esses festejos” explicou.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: