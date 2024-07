Polêmicos, fogos fazem a alegria da criançada no Pelô: "Tradição"

Artefatos não ficaram de fora do São João - Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE

No Pelourinho, mesmo em meio a extensa grade de shows, houve quem não deixasse de lado os famosos e polêmicos fogos de artifício. Traque, chuvinha, tiro de 12…Com o clima no Centro Histórico lembrando mais o interior, os artefatos não ficaram de fora do São João.

A Praça da Sé está sendo um ponto de encontro para crianças que gostam de queimar fogos. E até uma fogueirinha foi improvisada com vela para garantir a diversão.

Sandra é ajudante da sua sobrinha Ana Paula. Moradoras da Barroquinha, as duas são vendedoras ambulantes de fogos e todos os anos estão no Centro da cidade para faturar uma grana extra.

Segundo Sandra, nas festas juninas, os tipos de fogos mais procurados na barraca são o traque de massa, 12 tiros e o foguete.

“Fogos são uma questão tradicional”, disse ela, que lembra da sua infância como uma motivação para as vendas.

“Na minha infância, eu gostava muito. Minha mãe comprava quando eu era criança. Depois vieram meus filhos, agora meus netos, e depois, os meus bisnetos. Então, não é mais uma questão de tradição, é um legado,” explicou.



Existe um público que não é muito a favor e que pede para acabar com os fogos, já que têm crianças com problemas respiratórios, ou até mesmo pets em casa, e alegam que os fogos assustam os animais.

Sandra fala sobre eles. “É igual à serpentina no carnaval. Se não tiver, é como se perdesse a graça. É como se perdesse a nossa origem, sabe? É como se perdesse o carnaval. É uma festa. Então, quando eu já nasci, já existia. É uma coisa que já vem de raiz. Não pode perder”, completou.

A pequena Lara, de 10 anos, e seu pai Bruno, de Mucuri, estão curtindo o São João do Pelourinho pela primeira vez e já foram à barraca da Sandra para garantir seus fogos.

Lara disse não ter medo dos fogos, mas ela tem os seus preferidos: “chuvinha e dos estalos”. Mas a pequena, que tem pets, não curte os fogos em casa: “Não ‘toco’ porque assusta eles”, completou.

Eloise, de 7 anos e moradora de Mussurunga, tem todo o cuidado por parte dos seus pais, que procuram fogos específicos para as crianças, que não sejam agressivos como traque e chuvinha.

Com eles sempre por perto, ela está aproveitando o ambiente aberto do Pelourinho para brincar com os fogos. A pequena diz: “Peço todo ano aos meus pais chuvinha, traque e foguete”, completou.

