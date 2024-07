Após lotar Pelô, Tato do Falamansa exalta espaço: “Muito simbolismo”

Tato disse que lotar um local como o Pelourinho com forró carrega muito simbolismo - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Atração mais esperada deste domingo, 23, a banda Falamansa reuniu um grande público no Largo do Pelourinho. Faltou espaço para quem queria curtir a atração, que deixou o espaço completamente lotado já no início da noite.

O grupo atualmente celebra seus 25 anos de carreira. Sucessos como ‘Oh! Chuva” e ‘Rindo a Toa’ animaram a galera que lotou o Pelô. Mas o Falamansa também colocou o povo para sair do chão quando mandou a versão de ‘Xote dos Milagres’ com aquele toque de axé.

Vocalista da banda, Tato disse que lotar um local como o Pelourinho com forró carrega muito simbolismo. “Feliz de ver esse público prestigiar o forró. Tem um monte de simbolismo estar aqui dentro do ‘Pelô’, um lugar que culturalmente já tem uma força muito grande, a gente tem uma energia muito boa e poder fazer parte, mais uma vez, dos festejos juninos, afirmou ele.

Ele destacou a responsabilidade que vem com essa posição: "Temos que honrar sempre através do nosso trabalho e espero que hoje tenhamos retribuído o carinho do público, representando bem o forró do Falamansa."

O grupo também compartilhou detalhes de sua programação especial para comemorar o marco de 25 anos. "Estamos em turnê de São João, já fizemos oito shows na Bahia e ainda faltam três: São Francisco do Conde, Santo Estêvão e Valente. Depois, vamos gravar um DVD em Belo Horizonte no dia 7 de julho. Esperamos voltar em breve para divulgar mais esse trabalho, que é muito importante na nossa história."

A noite foi marcada por muita animação e um repertório que fez o público dançar e celebrar a cultura nordestina. "Espero que as pessoas tenham saído daqui melhores do que chegaram", finalizou.

