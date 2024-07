São João do Pelourinho tem monitoramento especializado; saiba detalhes

- Foto: Jefferson Machado - Divulgação

Para garantir a segurança de visitantes e turistas do mundo inteiro, que chegam para o São João no Pelourinho, o Beptur (Batalhão Especializado de Policiamento Turístico), que conta com policiais inseridos em patrulhas, fazem guarnições que visam monitoramento no entorno do local e das vias de acesso.

De acordo com o Major Normando Júnior, subcomandante do Beptur, a segurança além de ser parte fundamental da festa, é ela quem garante a sua grandiosidade. “Essa festa é um sucesso desse jeito justamente porque a Bahia é um destino seguro para o turista. Na primeira noite de festa, por exemplo, registramos apenas uma ocorrência de furto”, contou o major.

Além do monitoramento ostensivo, o Pelourinho conta com câmeras de reconhecimento facial, o que contribui para a tranquilidade e baixo índice de ocorrências. “A gente quer que o cidadão de bem venha para a festa, venha curtir com a sua família, mãe, pai, crianças, idosos e aqueles que agem fora da lei fiquem de fora desse local”, completou.

Para o casal de paulistas, Jaqueline e Bruno Cerqueira, a Bahia é um dos destinos favoritos justamente por ser uma terra tranquila. “A gente só sente um clima de alegria e de paz nessa festa linda. Vemos famílias inteiras curtindo a festa, algo contagiante! Nos sentimos seguros, por exemplo, para pegar o nosso celular e fazer um registro. Isso é realmente muito bom”, contou ela.

Segundo a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a estimativa é de lotação máxima nos hotéis e pousadas nos principais destinos juninos da Bahia. A expectativa do órgão, é que 1,7 milhões de visitantes circulem em todo o estado nesse período, injetando mais de R$ 2 bilhões na economia. A programação do São João da Bahia é promovida pelo Governo do Estado.