São João em Guanambi é iniciado com música especial para a festa

- Foto: Divulgação

A abertura do São João em Guanambi foi marcada pela presença de Edigar Mão Branca. Natural de Macarani e aos 65 anos, o forrozeiro é sempre esperado pelos fãs do forró durante as celebrações juninas.

Neste ano, ele inaugurou o evento na sexta-feira, 14, com um show que começou com uma música de sua autoria em homenagem à festa.

A canção, intitulada "Forró do Gurutuba," celebra a tradição junina de Guanambi e seu principal evento, que anualmente atrai multidões à Praça do Feijão. O refrão animado diz: “Ehhhh, lasqueira, olha o São João do Gurutuba aí. Ehhhhhh, lasqueira, é o arraiá do Gurutuba em Guanambi."

A letra segue destacando a atmosfera vibrante do evento: “Eu chego cedo no arraiá do Gurutuba, o mais falado e dançado da região. É caloroso, é aconchegante e animado, é gente para todo lado na Praça do Feijão.”

Neste sábado, a festa segue com Quadrilha Junina Beija-flor da Bahia, Mazinho Moreno, Gil Martins, Klessinha, Baião Tropical e 01h30 Danilo Fernandes.