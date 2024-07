São João: Forrozão Maderada inicia as apresentações do Pranchão

Forrozão Maderada conversou com as apresentadoras Laís Rocha e Silvana Oliveira - Foto: Mônica Carvalho / Agência A TARDE

A banda Forrozão Maderada conversou com a equipe do Grupo A TARDE durante a transmissão do São João da Bahia no A Tarde Play, que acontece no Parque de Exposições, na noite deste sábado, 22, em Salvador. Eles são uma das atrações do Pranchão, palco alternativo da festa, implantado este ano.

O Forrozão Maderada, composta por Lerito, Saulo, Pedrinho Aguiar e Charla, vai se apresentar pela primeira vez no Parque de Exposições nos festejos juninos. Lerito, um dos músicos da banda, comentou sobre o repértório apresentado.

"A gente faz um som diferenciado em torno de todo o verão. Quando chega no São João, essa época gostosa de dançar um forró, a gente adapta o repertório e faz essa essência do forró aí, né? A Bahia inteira, que é o maior São João de todos os tempos", explicou.

Para o cantor Saulo, os festejos pedem as músicas mais tradicionais, especialmente do forró pé de serra. "Não pode faltar, principalmente nessa época de São João, a gente traz o forró tradicional, o forró raiz, pé de serra. A gente veio aqui hoje para o São João de Salvador, que abraça todos de fora, esse tipo de música", pontuou.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: