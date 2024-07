São João: Movimento é intenso para viagens ao interior

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Terminal Rodoviário de Salvador vive dias de intensa movimentação com a proximidade do São João, uma das festas mais esperadas do calendário baiano. Desde o início da semana, milhares de pessoas estão deixando a capital em direção ao interior do Estado para celebrar a festividade.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a Operação São João 2024 prevê que aproximadamente 153 mil pessoas deixem Salvador entre os dias 18 e 24 de junho. Para atender a essa demanda, além dos 540 horários oficiais diários, foram autorizados 400 horários extras.

"Estou indo viajar para Conceição de Jacuípe. É minha primeira vez lá, estou muito animada. A rodoviária está cheia, mas é o normal para o período, né?", comenta Jussara Pimentel, autônoma.

Desde desta quarta-feira, 19, a Rodoviária de Salvador está operando de forma diferenciada para algumas empresas, como Atlântico, Jauá Regional, RD Transporte e Turim. Os locais de embarque estão sendo deslocadas do ponto de origem para a plataforma de desembarque. Esta medida, que já é realizada há mais de 10 anos, visa viabilizar a abertura de horários extras para acomodar o aumento na demanda de passageiros durante o período de São João.

Ferry-Boat

Além da movimentação no terminal, o Sistema Ferry-Boat também está preparado para a alta demanda. A Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, anunciou uma operação especial que espera um fluxo 5% maior em relação ao mesmo período de 2023. Estão disponíveis os ferries Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Pinheiro e Maria Bethânia, com saídas de hora em hora e equipes de manutenção e limpeza reforçadas.

Durante os períodos de operação especial, o sistema ferry-boat estará operando das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 6h às 23h30, aos domingos e feriados. A Internacional Travessias Salvador também planeja oferecer viagens adicionais nos períodos de grande demanda.

Os passageiros que planejam viajar durante o São João devem se antecipar na compra das passagens para evitar longas filas. A Agerba recomenda verificar os horários disponíveis e considerar a possibilidade de horários extras.

Para os usuários do ferry-boat, é possível utilizar o agendamento para transporte de veículos por meio do Hora Marcada e SAC Digital. Informações atualizadas sobre o melhor momento para se dirigir aos terminais podem ser encontradas no site do Filômetro: internacionaltravessias.com.br/filometro

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre