São João no Parque de Exposições terá mais de 100 atrações em 12 dias

O São João da Bahia, organizado pelo Governo do Estado, já se tornou tradicional no calendário de junho em Salvador e, esse ano, será ainda maior. A festa no Parque de Exposições começa nesta quinta-feira, 13, a partir das 18 horas, com entrada gratuita (sujeito à lotação do espaço). Serão 12 dias de shows, com mais de 100 atrações escaladas para fazer a alegria do público. E com uma grande novidade: além do palco, quem for ao local vai curtir também atrações que irão se apresentar no pranchão, mais perto do povo, com aquela dose extra de emoção.

Ao longo das próximas semanas, passarão pelo Parque de Exposições nomes como João Gomes, Luan Santana, Marcos e Belutti, Ana Castela, Maiara e Maraísa, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião, Simone Mendes, Wesley Safadão, Nattan, Zé Vaqueiro, Flávio José, Dorgival Dantas, Thiago Aquino, Nadson O Ferinha, Mari Fernandez, Kevi Jonny, Solange Almeida, Calcinha Preta, Pablo, Léo Santana, Manu Bahtidão, Limão com Mel, Lauana Prado, Murilo Huff, Iguinho & Lulinha, Japinha Conde, Daniela Mercury, Jonas Esticado, Lincoln, Parangolé, Timbalada, Vitor Fernandes, Durval Lelys, Igor Kannário e Silvanno Salles.

Quem também confirmou show na programação do São João da Bahia no Parque de Exposições foi Danniel Vieira, Adelmario Coelho, Dan Valente, Clayton e Romário, Psirico, Luiz Caldas, Junior Marques, Léo Fera & Forrozão, Kart Love, Franquinho Vaqueiro, Marquinhos Navais, Pedro Libe, É o Tchan, Guig Ghetto, Dan Ventura, Escandurras, Diego e Victor Hugo, Eric Land, Heitor Costa, Felipe Amorim, Tay Agazzi, Fábio Carneirinho, Página Virada, Netto Brito, Pirilampo, Danilo Sori, Na Carona, Péricles & Leonardo, Dois Amores, Bruno Rosa, Vitinho, Marcynho Sensação, TK Rei do Bar, Juciê, Forró Saborear, Pra Casar, Wil Coelho, Licor com Mel, Raphaela Santos, Eline Martins, Seu Maxixe, Filomena Bagaceira, As Nandas, Alice Moraes, JM Puxado, Me Siga, Rafa e Pipo, Luana Matos, Caviar com Rapadura, Forró do Tico, André & Mauro, Leo Estakazero, Rode Torres, Berguinho, Forró dos Plays, Jow, La Fúria e Henry Freitas.

Quem for ao Parque de Exposições nesses dias, pode, além de se divertir, levar 1Kg de alimento não perecível para ajudar com a campanha Bahia Sem Fome, que irá montar um ponto de coleta no espaço. O São João da Bahia no Parque de Exposições é organizado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), do Governo do Estado da Bahia, com patrocínio da Pixbet e Itaipava.