São João: Pessoas com deficiência e idosos farão apresentação na OSID

A Quadrilha Terecoteco e a Quadrilha Renascer, composta por pessoas com deficiência e idosos assistidos pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), farão uma apresentação especial na terça-feira, 18, na sede da entidade, no Bonfim, em Salvador.



A ocasião vai acontecer às 10h30. A Quadrilha Terecoteco reúne pacientes e moradores do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) e do Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência (CAPD) das Obras Sociais Irmã Dulce, e a Quadrilha Renascer é formada por pacientes do Centro de Geriatria e Gerontologia da OSID.

As quadrilhas juninas da instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres são ações de humanização voltadas para a promoção do desenvolvimento, inclusão social, autonomia e cidadania de idosos e pessoas com deficiência.

As apresentações integram a maratona de eventos que os dois grupos juninos estão participando ao longo do mês de junho, em locais como escolas, shoppings e instituições.