São João: Que horas os portões do Parque de Exposições serão abertos?

O segundo dia do São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, acontece nesta sexta-feira, 14. O evento tem entrada gratuita e os portões da festa vão ser abertos às 17h e tem previsão de fechamento à 0h. As apresentações começam a partir das 18h.



A programaçao vai do arrocha ao tradicional forró, passando pelo pagode baiano e até pelo axé.

Confira a grade de hoje por ordem de apresentação:

- Netto Brito

- É o Tchan!

- Durval Lellys

- Igor Kannário

- Nadson O Ferinha

- Solange Almeida

E não acaba por aí. Além do palco, quem for ao local também vai curtir as atrações que irão se apresentar no pranchão, mais perto do povo, e também em um Coreto, para fortalecer a tradição junina.

No pranchão, a animação ficará por conta de Kart Love e Guig Ghetto, enquanto no Coreto, Chaveirinho, Rafael Mendes, Elvis Salgado, Filé de Camarão, Pincel e Rege FX, farão a festa.