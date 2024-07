São João tem 15 prisões de foragidos, 676 furtos e 59 lesões corporais

- Foto: Marcia Santana/ Ascom SSP-BA

As forças policiais presentes nos circuitos das festas juninas (pré-São João, São João e São Pedro) em Salvador, região metropolitana e interior efetuaram a prisão de 15 foragidos da Justiça que tentaram entrar nas áreas de festa, monitoradas pelo sistema de reconhecimento facial.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as prisões foram realizadas em Jequié (4), Ipiaú (3), Irecê (2), Salvador (2), Itabuna (1), Jaguaquara (1), Porto Seguro (1) e Santo Estêvão (1).



Além disso, a SSP-BA também divulgou que, durante as festas, foram registrados 59 casos de lesões corporais e 676 de furtos.



A pasta considerou a quantidade de ocorrências baixa, já que, no período, o sistema de reconhecimento facial contabilizou 3.944.249 pessoas nos circuitos monitorados, em todo o estado. A tecnologia foi instalada nos Portais de Abordagem dos espaços com festas em Salvador e mais 16 cidades. Segundo a SSP-BA, as repetições (mesma pessoa identificada mais de uma vez) foram descartadas pelo sistema.

Na capital baiana (Pelourinho e Parque de Exposições), 675.642 mil forrozeiros aproveitaram as atrações. No último dia do Parque de Exposições, na terça-feira, 2, mais de 33 mil pessoas se despediram do festival.



A cidade de Ipiaú, no sudoeste baiano, contabilizou o maior público entre as cidades do interior (610.791), seguida por Irecê, no norte do estado, com 402.027.



A SSP-BA destacou que todo o esquema das festas juninas na Bahia contou com equipes da Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros. A operação teve um efetivo de 22 mil policiais e bombeiros e um investimento total de R$ 26 milhões.