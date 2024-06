São João terá apresentações no Pranchão e no Coreto do Parque de Exposições; confira

O São João da Bahia terá 12 dias de festa - Foto: Divulgação

O São João da Bahia começa nesta quinta-feira, 13, Dia de Santo Antônio, um dos santos celebrados durante o mês junino. Além de ter crescido em número de dias (esse ano serão 12), o evento traz mais novidades para o público: além do palco, quem for ao local vai curtir também atrações que irão se apresentar no pranchão, mais perto do povo, para aumentar ainda mais a diversão do público presente; e também em um Coreto, para fortalecer a tradição junina.

No primeiro final de semana, se apresentam no Pranchão Tay Agazzi, a banda Página Virada e Léo Fera Forrozão (quinta, 13); Kart Love e Guig Ghetto (sexta, 14); Danilo Sori e banda Na Carona (sábado,15). Já na segunda semana, quem ficará a cargo da animação serão Dois Amores, Vitinho e TK o Rei do Bar (sexta, 21); Forró Saborear, Pra Casar e Wil Coelho (sábado, 22); Junior Marques, Franquinho Vaqueiro e Marquinhos Navais (domingo, 23); Licor com Mel, Eline Martins e Dan Ventura, na segunda, 24.

E, para finalizar, entre os dias 28 de junho e 2 de julho irão se apresentar Seu Maxixe, As Nandas e Alice Moraes (sexta, 28); Me Siga e Luana Matos (sábado, 29); Forró do Tico e André e Mauro (domingo, 30); Rode Torres e Berguinho (segunda, 01 de julho); Jow e La Fúria finalizam a programação do Pranchão, na terça, dia 02 de julho.

Já no Coreto se apresentam Lyandra, Andressa Arruda, Zé da Galera, Rosa da Lama Preta, Everton Cardoso e Dammys nesta quinta (13); Chaveirinho, Rafael Mendes, Elvis Salgado, Filé de Camarão, Pincel e Rege FX na sexta (14) e Prazer Love, Livia Nunes, Lucas Freitas, Elly Nascimento, Karin Barros e Bom da Pisada no sábado, dia 15 de junho.

Quem for ao Parque de Exposições nesses dias, pode, além de se divertir, também pode ajudar a campanha Bahia Sem Fome, levando 1Kg de alimento não perecível para ser entregue no ponto de coleta dentro do espaço.

O São João da Bahia é organizado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), do Governo do Estado da Bahia, com patrocínio da Pixbet e Itaipava.