São João vs Carnaval: Qual é melhor para a pegação? Jovens respondem

Portal A TARDE conversou com jovens que curtiam o São João do Pelourinho, em Salvador - Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

O São João e o Carnaval são duas festas que movimentam bastante a capital baiana. Milhares de pessoas vão para as ruas para curtir e aproveitar cada minuto como se fosse o último. E é nesse cenário que muitos aproveitam para chegar naquela pessoa, soltar aquela cantada e ver o que acontece. Mas a pergunta que não quer calar é: onde a pegação acontece com mais facilidade, São João ou Carnaval?

O Portal A TARDE foi atrás da resposta e, para tentar conseguir, conversou com aqueles que mais aproveitam a festa nesse sentido, que são os jovens. Em um grupo composto por quatro amigos que curtiam o São João do Pelourinho, em Salvador, neste sábado, 22, houve uma unanimidade: Carnaval.



Uma estudante que pediu para não ter o nome citado na matéria defendeu sua escolha dizendo que a festa tem muita gente e, consequentemente, mais opções. “E Carnaval é para isso mesmo, mais para a pegação. Você vai já pensando em quantas bocas vai beijar. E o São João é mais para ficar com a família, curtir um forrozinho, você quer dançar, ficar agarradinho, quer estar namorando. No Carnaval, você pode se acabar e nem pensa em namoro”, afirmou.

Felipe Souza, estudante de 18 anos, falou que é o Carnaval porque as pessoas já vão na intenção de beijar. “É mais para diversão. Para mim, o São João é mais para casal e para família. Para pegação o Carnaval sai na frente”, pontuou Felipe, que revelou ter beijado “só três bocas” na folia de 2024.

Felipe Souza | Foto: Edvaldo Sales / AG. A TARDE

Assim como Felipe, a operadora de caixa Maiane Santos, 18 anos, pontuou que a galera já vai para o Carnaval pensando em beijar. “Muita gente já vai mesmo querendo pegar. São vários dias de festa no pique. A galera solteira já vai na intenção. Já São João, que é uma pegada mais família, você viaja, curte um forrozinho bem gostoso”, disse. Mas ela pontua que também depende de cada pessoa, pois tem quem aproveita o São João de outras maneiras: “Vai para paredão e outras festas”, onde, segundo ela, a arte da conquista é mais frequente.



Maiane contou que saiu no zero a zero no Carnaval deste ano porque voltou com o ex no segundo dia da festa, mas para esse São João a meta é não se reconciliar com o antigo amado e beijar cinco bocas.

Maiane Santos | Foto: Edvaldo Sales / AG. A TARDE

Por fim, um assistente administrativo, que também preferiu não ser identificado no texto, disse que prefere a folia de fevereiro para beijar porque é a festa “que todo mundo já conhece que é ideal para isso. Carnaval é beijar na boca. E São João já é aquela coisa mais de família, de fogueira e amigos”.