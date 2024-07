São Pedro: Veja atrações desta terça no Parque de Exposições

- Foto: Divulgação

Salvador vive hoje um Dois de Julho mais do que especial. Isso porque, além de comemorar a Independência da Bahia com o tradicional festejo cívico, a capital também terá o encerramento do São João da Bahia 2024.

O caminho é apenas um: Da Lapinha direto para o Parque de Exposições para curtir as atrações desta terça-feira, 2, que incluem Leo Santana,Pablo, Vitor Fernandes e mais.

Os portões abrem mais cedo e com a abertura às 15h com o show de Forró dos Plays. O público pode levar 1 kg de alimento para doar no stand da campanha Bahia Sem Fome. O acesso para a festa é completamente gratuito e a galera ainda pode realizar testes de ISTs na estrutura montada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Confira a programação completa para esta segunda:

PALCO PRINCIPAL

Forró dos Plays

Vitor Fernandez

Pablo

Manu Bahtidao

Leo Santana

Henry Freitas

PRANCHÃO

Victor Leão

Perícles e Leonardo

Jow

La Fúria

Pedrinho PS