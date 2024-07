São Pedro: Veja atrações deste sábado no Parque de Exposições

Forró do cearense Wesley Safadão é um dos mais esperados da noite - Foto: Reprodução | Instagram

Quem curtiu os shows da sexta-feira, 28, pode ir se preparando para voltar ao Parque de Exposições, em Salvador, neste sábado, 29. O nono dia de shows do São João da Bahia 2024, agora comemorando o São Pedro, conta com a mistura do pagode do Parangolé, forró de Wesley Safadão e piseiro de Iguinho e Lulinha, além de outras sete apresentações no Palco Principal e Pranchão.

Os portões abrem às 17h para o público e os shows estão previstos para começar a partir das 18h. O público pode levar 1 kg de alimento para doar no stand da campanha Bahia Sem Fome. O acesso para a festa é completamente gratuito e a galera ainda pode realizar testes de ISTs na estrutura montada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Confira a programação completa para esse sábado e não perca nada!

PALCO PRINCIPAL

Péricles & Leonardo

Dan Valente

Iguinho e Lulinha

Jeanne Lima

Wesley Safadão

Parangolé

PRANCHÃO

Jow

Luana Matos

Cícero Dantas

Me Siga

O Grupo A TARDE está transmitindo o São João da Bahia 2024 ao vivo no canal do YouTube A Tarde Play.

Acompanhe!