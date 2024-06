Segurança é reforçada para festejos juninos do Parque de Exposições

- Foto: Fernando Vivas/GOVBA

O esquema de segurança montado para o São João da Bahia 2024, garante a alegria de quem vai para a festa, realizada com apoio do Governo do Estado. O público vai poder curtir o clima junino com muito conforto e tranquilidade, graças ao emprego de 500 policiais militares por dia. Os agentes, de diversas unidades da Corporação, integram os serviços de inteligência, policiamento montado e motorizado, patrulhas a pé e videomonitoramento.

Já na parte externa do Parque de Exposições, estão instaladas Bases Móveis de Segurança na Estação Mussurunga e na Avenida Dorival Caymmi, além de policiamento com viaturas de duas e quatro rodas ao longo de toda Avenida Luís Viana Filho - Paralela. Nessa sexta-feira (14), segundo dia de festa, o evento contou com as apresentações de artistas como Solange Almeida, Nadson O Ferinha e É O Tchan.

O esquema de segurança é reforçado com a presença das 30 câmeras de reconhecimento facial, que também registra a contagem do público, técnica que foi utilizada no carnaval desse ano, além da utilização de rádios LTE. O superintende da Stelecom da SSP, major Moisés Travessa, destaca que o trabalho de videomonitoramento vai funcionar durante os festejos juninos com os mesmos objetivos. “Iremos continuar com o mesmo processo que é feito durante todo ano. Onde tiraremos de circulação pessoas com pendência na justiça”, explicou o major.

Esquema

Mais de 22 mil policiais militares e civis fazem a segurança durante os festejos de São João na capital baiana, Região Metropolitana de Salvador e no interior do estado. Também fazem parte do esquema peritos e bombeiros militares.

Para atender o período junino, a SSP investiu R$ 26 milhões com o efetivo e aquisição de equipamento. Só na capital, a população conta com mais de 7,5 mil servidores, sendo cerca de 5,9 mil PMs, 1.150 bombeiros militares, 291 policiais civis, 95 agentes da Polícia Técnica e 84, da SSP.

Para acessar o Parque de Exposições, o público também conta com os Portais de Abordagem, onde estão instaladas câmeras fixas, que transmitem em tempo real as imagens para o monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A tecnologia otimiza o deslocamento de policiais até os locais necessários, em um pronto-atendimento às ocorrências.

Balanço

Cerca de 24 mil pessoas passaram pelos Portais de Abordagem do Parque de Exposições de Salvador, na primeira noite do São João da Bahia 2024. O número foi registrado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Nenhum crime grave contra a vida, nem ocorrências de roubo ou agressão foi comunicado pelas equipes da Polícia Civil. Quatro furtos foram computados, na abertura da festa.