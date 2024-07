Sesab reforça assistência durante São João

- Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) reforçará a assistência durante o São João. Essa iniciativa faz parte das ações do Governo do Estado na saúde e representam um investimento de cerca de R$ 4,5 milhões. Com reforço nos plantões médicos, de enfermagem e administrativo no Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, e Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, a Sesab preparou um esquema especial de assistência durante os festejos juninos.

O reforço na assistência acontecerá principalmente no HGE e no HRSAJ, hospitais com unidades especializadas em tratamento de queimados. O Hospital do Oeste, em Barreiras, que também dispõe de unidade de queimados, estará pronto para atendimentos na região. No norte do estado, o Hospital Regional de Juazeiro tem leitos destinados para vítimas de acidentes que causem queimaduras.

Além dos hospitais, serão montados três postos de atendimento para os festejos em Salvador, localizados no Parque de Exposições, em Paripe e no Pelourinho. Eles estarão prontos para os primeiros atendimentos de urgência. O funcionamento será em parceria coma Secretaria Municipal de Saúde de Salvador.

A secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, aponta que serão mais de mil plantões extras para as ações da Sesab no período junino. “Sempre desejamos que ninguém precise de atendimento nos hospitais, mas, em caso de necessidade, teremos equipes a postos, principalmente nas unidades especializadas no tratamento de queimaduras”, afirma a titular da pasta. Roberta Santana ainda acrescenta que todas as unidades hospitalares estaduais estarão de prontidão 24 horas para qualquer ocorrência.

Balanço

No Hospital Regional de Juazeiro, no São João de 2022, nos dias 23 e 24 de junho, foram registradas oito ocorrências. Já em 2023, no mesmo período, o número caiu para três ocorrências, representando uma queda de mais de 62% no número de vítimas de queimaduras provenientes dos festejos juninos. No HRSAJ foram registradas 12 ocorrências de 23 a 24 de junho de 2022, em 2023, o número caiu para sete ocorrências, representando uma queda de mais de 41% no número de atendimentos motivados por queimaduras. No Hospital Geral do Estado, no entanto, a realidade foi diferente. A unidade que é referência para o tratamento de queimados apresentou um aumento no número de ocorrências, saindo de 23 atendimentos no período em 2022 para 39 em 2023.

O médico Paulo Plessim, que integra a equipe da Unidade de Queimados do HRSAJ, alerta que não devem ser utilizadas soluções caseiras em queimaduras, como café e manteiga. “O que deve ser feito é lavar o local com água corrente e ir até um atendimento de emergência”, afirma. Outra recomendação de Plessim é buscar imediatamente um serviço de saúde em caso de acidente. “A demora no atendimento pode aumentar o risco de complicações, como infecções”, acrescenta.

Durante o período junino, além das queimaduras com os fogos de artifício, os traumas causados por explosão de bomba também preocupam. No HGE, hospital que conta com serviço de cirurgia de mão, em 2023, no período junino, foram atendidas 38 pessoas vítimas de explosão de bomba, número maior que em 2022, quando foram 31 atendimentos.

Unidades preparadas

A Bahia conta com três centros de tratamento de queimados. Eles estão instalados nos hospitais Geral do Estado (HGE), em Salvador, Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e do Oeste (HO), em Barreiras. As três unidades são integrantes da rede da Sesab.

Somente no HGE são cerca de 200 profissionais atuando para oferecer tratamento especializado. O CTQ dispõe de 32 leitos distribuídos nas alas pediátrica e adulto. São leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria prontos para dar a assistência necessária ao paciente que sofre algum tipo de queimadura. “Dispomos de modernos equipamentos para dar assistência adequada aos pacientes que precisam de internação”, afirma o coordenador do CTQ do HGE, o médico Marcos Barroso, que também é o presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras.

Tanto o HGE quanto o HRSAJ e o HO contam com com sala de balneoterapia. No local, como explica o médico cirurgião Victor Felzemburgh, o paciente tem uma abordagem multidisciplinar para realização de grandes curativos. “É uma sala muito importante para o tratamento de pacientes queimados, onde técnicos, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas trabalham de modo a dar uma melhor assistência ao paciente que realiza todo o procedimento sob anestesia”.

Postos de testagem

Outra iniciativa durante o São João serão as ações de prevenção e testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Para a testagem, serão montados sete postos. Nas cidades de Amargosa, Irecê e Santo Antônio de Jesus os testes poderão ser feitos de 19 a 24 de junho. Em Senhor do Bonfim, o estande atenderá de 19 a 23 de junho, enquanto que em Ibicuí será de 20 a 24 de junho e em Cachoeira de 21 a 25 de junho. Em Salvador, o posto montado no Parque de Exposições já realizou testes entre 13 e 15 deste mês e voltará a funcionar de 21 a 24 de junho e de 28 de junho a 2 de julho.

Nos locais, será possível realizar testes rápidos para a detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C e ter acesso à distribuição de preservativos femininos e masculinos, além de aconselhamento sobre prevenção, sexo seguro e também encaminhamento para tratamento, no caso de testes positivos.

Em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), haverá a distribuição de mais de 500 mil preservativos masculinos e femininos nas cidades do interior que receberão estandes de testagem e também no Parque de Exposições.