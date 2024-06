“Setor público não tem culpa”, diz cantor sobre cancelamento de festas

Pirilampo foi a primeira atração do terceiro dia do São João da Bahia - Foto: Vinicius Viana | AG. A TARDE

Primeira atração do terceiro dia do São João da Bahia, neste sábado, 15, no Parque de Exposições, o cantor Ylan Pirilampo comentou sobre o cancelamento ou não confirmação de festas como o Forró do Piu-Piu, Forró do Lago, Sfrega e Brega Light, que lotaram espaços de show diversas vezes no mês de junho.



Os empresários justificam os cancelamentos das festas com aumento da quantidade de eventos realizados pelo governo e prefeituras, além de elevados cachês cobrados pelos artistas.

Pirilampo disse que isso é um reflexo da pandemia. “Antes da pandemia era uma coisa, valores de ingresso, de bandas, de tudo que está na prateleira que a gente consome. Veio a pandemia, ela desestabilizou tudo. Eu acho que foi muito desenfreado quando voltou o entretenimento. Voltou tudo lá nas alturas”, iniciou.

Segundo ele, naquele primeiro momento pós-pandemia as pessoas queriam curtir as festas. “Elas pagavam os ingressos, independentemente do valor. Eu falo isso porque eu sei o que é ter um planejamento financeiro para manter uma banda, fazer uma festa, é muito difícil”, continuou Pirilampo, que destacou: “Tudo ficou mais caro. E aí quando você vai fazer uma festa, tem que pedir patrocínio, mas nem sempre o patrocínio consegue arcar com tudo”.

Para o cantor, é um momento difícil de explicar. “Eu acho que tudo ficou mais caro, principalmente para as pessoas que coloca comida na sua casa e tem que escolher entre pagar um ingresso de R$ 150 e curtir uma festa de graça”, pontuou.

“Nao acho que o setor público tem culpa, porque a festa tinha antes da pandemia e ficava tanto a pública como particular. Acho que é um momento que a gente está passando. Ainda não nos estabilizamos financeiramente. É importante dizer isso, muita gente está passando dificuldade e eu acho que isso só com alguns anos para poder voltar ao normal”, completou.