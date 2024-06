Shopping de Salvador faz aulão de forró e shows juninos | A TARDE

O Shopping Paralela já entrou no clima de São João. O centro de compras, já decorado com bandeirolas e balões, conta com programação especial de música ao vivo, dança e aulas de forró, paradas temáticas, comida e bebidas típicas, degustação gratuita de licor e Arraiá de Tio Paulinho.

O ponto de encontro, como as praças e os coretos de cidadezinhas do interior, é na loja oficial São João na Bahia, no piso L2, ao lado da Leitura, onde acontecem as apresentações de forró, as oficinas temáticas e estão as barraquinhas de licor, além do estande da Secretaria do Turismo como ponto de informação sobre os festejos em todo o Estado.

Atrações musicais ao vivo animam a praça de alimentação e as paradas juninas levam alegria a todos os cantos do shopping. No sábado, 8, acontece a primeira parada junina, às 15h, e aulão de forró na loja oficial do São João, às 17h30, enquanto a música ecoa na praça de alimentação com o violoncelista Jorge Borges, que toca repertório de forró das antigas. No domingo, 9, outra parada junina e mais forró e atração musical, desta vez, em homenagem à banda Magníficos.

A última parada junina será no dia 23 (domingo), véspera de São João e, para encerrar a temporada, o centro de compras realiza a sua Liquida Junina com preços e ofertas especiais.





Programação São João do Shopping Paralela 08/06 15h - Parada Junina 17h30 - Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2 18h - Violoncelo Jorge Borges repertório especial Forró das Antigas 09/06 15h - Parada Junina 17h30 - Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2 18h - Voz e Violão na praça de alimentação, Joyce França canta Magníficos 15/06 16h - Arraiá de Tio Paulinho às 16h, na Praça de Eventos I 17h30- Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2 16/06

16h - Arraiá de Tio Paulinho às 16h, na Praça de Eventos I 17h30- Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2 22/06 11h - Aulão da Alpha em frente à loja de oficial de São João, piso L2 15h - Parada Junina Às 15h 23/06 15h - Parada junina 29 e 30/06 Liquida Junina do Shopping Paralela

